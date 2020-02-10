Самара, , 11:13 — REGNUM Семь человек эвакуировали из жилого дома во время тушения пожара в Самаре. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба МЧС РФ по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, сообщение о пожаре в жилом доме № 79/72 по ул. Некрасовской поступило на пульт спасателям рано утром 10 февраля.

По тревоге были подняты 27 огнеборцев. Приехав на место происшествия пожарные установили, что горит межэтажное перекрытие на площади 1 кв. метр. Пожару присвоили повышенный ранг сложности «1-БИС».

Отмечается, что из дома эвакуировали семь человек. Пожар был ликвидирован в течение получаса с момента сообщения о нем.

Сообщается, что пострадавших и погибших нет. В настоящее время оперативные службы устанавливают причину возгорания и ущерб.

Читайте ранее в этом сюжете: Жительницу Томской области будут судить за гибель ребёнка при пожаре