Анжеро-Судженск, Кемеровская область, , 11:07 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв возглавил штаб по ликвидации крупного ДТП на автодороге «Кемерово — Анжеро-Судженск», сообщили ИА REGNUM в администрации правительства региона.

Напомним, накануне, 9 февраля, на 60-м километре автотрассы «Кемерово — Анжеро-Судженск» столкнулись пассажирский автобус и грузовик. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля «Исудзу» не справился с управлением и столкнулся со встречным междугородним пассажирским автобусом «МАЗ», направлявшимся из Анжеро-Судженска в Кемерово. В пассажирском автобусе находился 51 человек.

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Сергей Цивилев посетил место аварии, а также Анжеро-Судженскую городскую больницу, куда доставили пострадавших.

«Наша задача — оказать всю необходимую помощь пострадавшим. В больнице Анжеро-Судженска медики приложили все усилия в процессе оказания первой помощи. В дальнейшем пострадавшие будут получать необходимое лечение в зависимости от травм, — прокомментировал Цивилёв. — Каждой семье пострадавших будет оказана поддержка. Правоохранительные органы установят причины аварии, проведут необходимые процедуры».

По последним данным департамента охраны здоровья населения Кемеровской области, в результате аварии два человека погибли — водитель фуры и 71-летняя пассажирка автобуса, 39 человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе семь детей: 15 пострадавших были госпитализированы, 24 человека направлены на амбулаторное лечение, в том числе шесть детей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после ДТП возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ — «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».