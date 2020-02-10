Оренбург, , 10:58 — REGNUM В Оренбурге на территории базы отдыха мужчина утроил стрельбу по одному из домиков, в котором находились отдыхающие. Пострадавших нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

ЧП произошло в южной части муниципалитета, на базе отдыха, расположенной в черте садового некоммерческого товарищества. После шести выстрелов мужчина скрылся. Сотрудники базы проинформировали о ЧП правоохранительные органы.

По горячим следам сотрудники уголовного розыска УМВД по региону при поддержке бойцов СОБР Управления Росгвардии по Оренбургской области задержали 31-летнего оренбуржца. Известно, что мужчина ранее судим. На момент задержания гражданин пребывал в состоянии алкогольного опьянения. Объяснять свой поступок мужчина отказался.

В рамках обыска в доме мужчины изъяты обрез, пистолет, два кинжала и патроны, пригодные для стрельбы, а также наркотическое вещество. Мужчина доставлен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Хулиганство». В ближайшее время в отношении оренбуржца изберут меру пресечения.

Оружие и наркотическое вещество отправлено на экспертизы. По ихе результатам примут решение о возбуждении уголовных дел о незаконном обороте оружия и наркотиков.