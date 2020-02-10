Томск, , 10:57 — REGNUM В Томской области жительница Зырянского района предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности маленькому сыну. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 февраля в следственном управлении СКР по региону.

Расследование уголовного дела завершено. По версии следствия, в ноябре 2019 года женщина, проживавшая в частном доме с двумя детьми (2016 г. р. и 2018 г. р.), затопила печь и надолго ушла из дома. Дети остались без присмотра.

Пока женщины не было, под печью загорелась деревянная балка-перекрытие. Ребёнок 2018 года скончался на месте от отравления окисью углерода. Трёхлетнего мальчика спасли случайные прохожие.

Материалы дела направлены в Зырянский районный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, каждый четвёртый пожар в Новосибирске происходит в жилом доме.