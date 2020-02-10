Москва, , 10:54 — REGNUM Проверку по факту гибели двоих детей в результате столкновения двух катеров у острова Пхукет в Таиланде начало следственное управление Следственного комитета России (СКР). Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба ведомства.

Следователи установят все обстоятельства происшествия, в результате которого погибли двое детей 6 и 12 лет. Работать они будут в тесном контакте с внешнеполитическим ведомством России.

Ранее сообщалось о том, что в результате столкновения двух катеров у острова Пхукет пострадали более 20 граждан России. Все они были доставлены в больницы Таиланда.

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