Архангельская область, , 10:45 — REGNUM В Архангельске возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Архангельской области и НАО.

Трагедия произошла 31 января —в комнате пятиэтажного общежития произошел пожар, в результате которого погибли четыре человека: 54-летний хозяин комнаты, двое мужчин 37 и 39 лет и ранее судимая 38-летней женщина.

По предварительным данным, пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем хозяина комнаты. Очаг возгорания находился на диване, горение которого вызвало сильное задымление.

«Все погибшие ранее неоднократно привлекались к административной ответственности за употребление спиртных напитков в общественных местах. Предварительно установлено, что компания употребляла спиртные напитки», — отметили в ведомстве.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельств произошедшего. Произведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели по делу. Назначены судебно — медицинские и пожаро-техническая экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля на юге Архангельской области в результате пожара в частном доме погибли три человека — 78-летняя женщина и двое ее сыновей. По предварительным данным, трагедии предшествовало употребление спиртных напитков одним из погибших.