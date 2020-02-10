Москва, , 10:41 — REGNUM Регионы с самой высокой долей преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий выявило МВД. Об этом сообщает RT.

К IT-преступности МВД относит правонарушения с применением компьютерных программ, смартфонов, кредитных карт, электронных переводов и сети интернет. В 2019 году самый высокий процент таких преступлений (28,6%) зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе.

В пятерке лидеров по количеству IT-преступлений также оказались Ханты-Мансийский автономный округ (27,2%), Чувашия (26,8%), Республика Коми (23,9%) и Пензенская область (23,1%).

Меньше всего IT-преступлений было совершено в Чечне (1,7%), Дагестане (3,5%), Ингушетии (4,4%), Санкт-Петербурге (4,6%) и Московской области (5,3%).

В МВД отмечают высокий темп роста количества IT-преступлений. Так в 2019 году таких преступлений совершенно 294 тыс. Относительно 2018 года рост количества совершенных правонарушений возрос на 68,5%. При этом в общем объёме IT-преступлений мошенничество составляет 119,9 тыс., кражи — 98,8 тыс., незаконный оборот наркотиков — 24,7 тыс.