Анкара, 10 февраля 2020, 10:53 — REGNUM В турецкой провинции Ван, расположенной на востоке страны, насмерть замерзли 13 мигрантов, въехавших с территории Ирана. Об этом 10 февраля сообщает Rudaw.
Как отмечают журналисты издания, среди умерших были 10 граждан Афганистана и трое сирийских курдов.
Губернатор провинции Ван Мехмет Элин Билмез заявил о начале расследования данного инцидента.
Напомним, Турция продолжает оставаться удобным перевалочным пунктом для беженцев с территории Ближнего Востока и севера Африки. Мигранты пытаются попасть на территорию Евросоюза.
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