Якутск, , 10:41 — REGNUM По данным Роспотребнадзора Якутии, на 10 февраля заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в республике превышает эпидемический порог на 72%, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: В Хабаровском крае на карантин закрыты семь школ

В Якутске эпидпорог превышен на 56,7%. Доля вирусов гриппа составила 6,6% от числа обследованных заболевших.

В Якутске приостановлен учебный процесс с 1 по 12 классы во всех школах с 6 по 12 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, ученики семи школ в Хабаровском крае отправились на внеплановые каникулы в связи с карантином по гриппу и ОРВИ.