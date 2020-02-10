Санкт-Петербург, , 10:40 — REGNUM Несколько судов Петербурга утром 10 февраля вновь эвакуируются из-за поступивших на электронную почту сообщений о «заминировании». В письмах злоумышленников также значатся более двух сотен учебных заведений города. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Посетители и сотрудники Смольнинского и Петроградского районных судов города на Неве вынуждены были покинуть помещения в начале рабочего дня из-за угроз «взорваться». Пока помещения осматриваются сотрудниками правоохранительных органов, люди вынуждены стоять на улице.

Отметим, что в списке жертв «минеров» также значатся более двухсот школ, лицеев и гимназий города.

Как сообщало ИА REGNUM, на минувшей неделе районные суды Петербурга в 300-й раз получили сообщения о «заминировании», начиная с конца ноября 2019 года, когда злоумышленники начали массированную рассылку угроз. До сих пор никто не привлечен к ответственности за эти угрозу, которые во всех случаях оказались ложными.

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