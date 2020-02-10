Львов, Украина, 10 февраля 2020, 10:43 — REGNUM На украино-польской границе сотрудники Государственной пограничной службы (ГПСУ) задержали гражданку Украины, у которой нашли старинные предметы. Об этом сообщила 9 февраля пресс-служба Галицкой таможни.
Гражданка Украины решила пересечь границу по так называемому «зелёному коридору».
Изъятые предметы отправят на экспертизу, чтобы выяснить их ценность.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на польско-украинской границе был задержан гражданин Украины, который пытался ввезти на территорию Польши коллекцию старинных монет.
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