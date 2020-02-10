Львов, Украина, , 10:43 — REGNUM На украино-польской границе сотрудники Государственной пограничной службы (ГПСУ) задержали гражданку Украины, у которой нашли старинные предметы. Об этом сообщила 9 февраля пресс-служба Галицкой таможни.

Гражданка Украины решила пересечь границу по так называемому «зелёному коридору».

«Во время таможенного досмотра в чемодане, который находился в багаже отделения автомобиля, таможенники нашли икону, монеты, банкноты, книги, картину, медали. Всего более 100 предметов», — сказано в сообщении.

Изъятые предметы отправят на экспертизу, чтобы выяснить их ценность.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на польско-украинской границе был задержан гражданин Украины, который пытался ввезти на территорию Польши коллекцию старинных монет.

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