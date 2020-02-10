Суджа, Курская область, 10 февраля 2020, 10:32 — REGNUM В Курской области 6 февраля пропал школьник 2004 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.
Ученик восьмого класса школы №2 в городе Судже вечером 6 февраля ушёл из дома и не вернулся. По факту безвестного исчезновения подростка было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Пропавшего разыскивают сотрудники СУ СК России по Курской области, полиция, Росгвардия, спасатели, участники отряда «Лиза Алерт» и добровольцы.