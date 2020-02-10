Волгоград, , 10:32 — REGNUM Подозреваемого в сбыте особо крупной партии наркотических средств задержали полицейские в Волгограде, сообщили 10 февраля в пресс-службе регионального УМВД. Установлено, что он сбывал расфасованные наркотики на территории пяти регионов. Обнаруженные у него запрещённые вещества эксперты оценили в 11 млн рублей.

При досмотре 25-летнего неработающего жителя Краснооктябрьского района, а также обыске его машины и квартиры, оперативники изъяли в общей сложности более пяти килограммов гашиша, 1,6 кг таблеток с наркотической смесью, 24 г кокаина. Распространением наркотиков он начал заниматься с августа 2019 года — закупал оптовые партии в Москве. Затем расфасовывал вещества и сбывал их через тайники-закладки в Волгограде, Ростове-на-Дону, Воронеже, Пензе и Саратове.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемого заключили под стражу. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненное лишение свободы.