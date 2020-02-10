Пхукет, Таиланд, 10 февраля 2020, 10:29 — REGNUM В результате столкновения двух катеров в Таиланде пострадали 21 турист из России, сообщили 10 февраля в посольстве РФ.
«В результате аварии пострадал 21 турист, граждане России, все они были направлены в медицинские учреждения города Пхукет с травмами различной степени тяжести», — сообщили РЕН ТВ в российском посольстве.
В посольстве добавили, что у них есть информация о погибших гражданах России, в том числе детях, но в настоящее время она проверяется.
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня утром у острова Пхукет в Таиланде столкнулись два скоростных катера. На одном был только тайский экипаж, на втором — 39 российских туристов. Более 20 туристов из РФ получили травмы различной степени тяжести. Сотрудники дипмиссии стараются выяснить информацию о пострадавших.
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