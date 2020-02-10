Якутск, , 10:30 — REGNUM Минздрав Якутии опроверг ранее распространённую в СМИ информацию об открытии в санатории «Абырал» пункта обследования на коронавирус прибывших из Китая авиапассажиров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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«На оперативном штабе по предупреждению завоза нового коронавируса на территорию Якутии рассматривали организацию обсервации на разное количество человек, на 5, 25 и 125, в том числе рассматривался санаторий «Абырал», только при массовом прибытии граждан КНР, с увеличением коечного фонда.

Обсервация применяется к лицам, приехавшим или выезжающим с территории, на которую наложен карантин», — пояснили в минздраве Якутии.

На данный момент нет необходимости открывать такой пункт в санатории «Абырал». В Якутске организован в одной из больниц обсерватор на 100 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, предполагалось, что в Якутске перепрофилируют санаторий «Абырал» для наблюдения за прибывающими из Китая пассажирами.