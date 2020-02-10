Хабаровск, , 10:32 — REGNUM Эпидемия коронавируса в Китае значительно усложнила жизнь моряков в России и мире. В морских портах принимаются беспрецедентные меры безопасности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Российском профсоюзе моряков.

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Для недопущения коронавируса на территории своих стран, портовые власти идут на многочисленные ограничительные меры.

Так, например, судно, прибывшее в любой порт Сингапура с экипажами из Путянь и Цюаньчжоу провинции Фуцзянь не может быть допущено к причалу. Судно с экипажем из провинции Нинбо будет отправлено на карантин на 14 дней. Особые условия постановки к причалу, входу в порты Сингапура теперь предъявляются судам с экипажами из провинции Хубэй.

По данным РПСМ аналогичные меры введены в портах и других стран мира. Высадка экипажей китайских судов на берег строго ограничена.

Такие меры в РПСМ считают спорными. Международная федерация труда сейчас разрабатывает свои рекомендации для предупреждения распространения коронавируса на флоте.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за коронавируса авиакомпании многих стран остановили полёты в Китай.