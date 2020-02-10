Додома, , 10:21 — REGNUM Премьер-министр Танзании Кассим Маджалива заявил, что в результате проливных дождей в различных областях страны на прошлой неделе погибли несколько человек. Об этом передает газета Nipashe со ссылкой на заявление премьер-министра в парламенте.

В соответствии с заявлением, за сезон дождей, начавшийся в октябре 2019 года, погибли десятки человек, проживающих на равнинах, были разрушены сотни домов, а также инфраструктура, в том числе и транспортная.

Маджалива также сообщил, что из-за удара стихии в 18 областях Танзании были разрушены 73 моста и автомобильные дороги.

«73 моста и дороги в 18 областях пострадали. Также железные дороги Танга — Аруша и Дар-эс-Салам — Мванза — Кигома были на время перекрыты», — заявил он, добавив, что окончание сезона дождей ожидается к концу февраля 2020 года.

Премьер-министр Танзании подчеркнул, что правительство продолжает принимать различные меры для восстановления транспортного сообщения. Он также отметил, что правительство внимательно следит за прогнозами метеорологического агентства страны, чтобы обеспечить своевременное предупреждение населения о потенциальной опасности.

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