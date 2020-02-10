Камень-на-Оби, Алтайский край, , 10:15 — REGNUM Одной из жертв мощных снегопадов, накрывших Алтайский край, стал житель Камня-на-Оби. Как сообщают «Каменские известия» со ссылкой на следователя Каменского МСО СУ СК РФ по Алтайскому краю Елену Бежан, ЧП произошло вечером 7 февраля, когда житель ул. Чапаева (1957 г. р.) пошёл в баню, расположенную у дома.

Спустя полчаса тело этого мужчины обнаружили под тяжёлой ледяной массой снега. По всей видимости, хозяин погиб при попытке лопатой сдвинуть с крыши снег.

Как уже сообщало ИА REGNUM, снегопады в Алтайском крае с короткими перерывами идут около месяца. В выходные в регион пришла оттепель и огромные массы снега стали скатываться с крыш и построек. Сегодня ночью, 10 февраля, Алтай опять оказался во власти непогоды, снегопады возобновились.

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