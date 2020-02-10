Улан-Удэ, , 10:14 — REGNUM С начала года камеры ЦАФАП на дорогах Бурятии зафиксировали более 23,5 тысяч нарушений правил дорожного движения, т. е. почти по шестьсот ежедневно. Об этом 10 февраля сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике.

В большинстве случаев автомобилисты нарушают скоростной режим — около 16 тыс. случаев. Более 6 тыс. раз нарушались правила проезда перекрёстков, и около 1,3 тыс. раз водители не предоставили преимущество пешеходам.

«В службу судебных приставов для принудительного взыскания направлено более 4,5 тысяч постановлений», — отметили в МВД.

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