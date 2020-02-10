Сараево, , 10:19 — REGNUM Двух из трёх граждан Украины, подозреваемых в ограблении 23 банкоматов «Сбербанка», задержали в Боснии и Герцеговине. Об этом сообщило 10 февраля «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент).

Третий подозреваемый, как утверждают журналисты, успел выехать в Венгрию и пока что находится на свободе.

У двух задержанных правоохранители нашли примерно $60 тыс. в местной валюте.

Ранее боснийское интернет-издание Zurnal со ссылкой на свои источники сообщило, что три гражданина Украины за 53 часа, вероятно, ограбили 23 банкомата «Сбербанка» в разных городах Боснии. Всего было украдено порядка $1,5 млн.

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