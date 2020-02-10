Новосибирск, , 10:11 — REGNUM В Новосибирске за январь 2020 года произошло 145 пожаров. Для сравнения, за январь 2019 года в городе зафиксировано 205 пожаров — на 60 пожаров больше. Такие данные ИА REGNUM озвучили в департаменте по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии города.

За первый месяц текущего года на пожарах погибли шесть человек, травмировано 16 (за аналогичный период 2019 года погибли пять человек, травмировано 15).

Количество пожаров в жилом секторе снизилось на 18% (в 2020 году — 32 пожаров, в 2019 году — 39).

Наиболее распространенными причинами пожаров остаются: неосторожное обращение с огнём — 86 случаев (погибли три человека); нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования — 26 случаев (погибли три человека); нарушение правил устройства и эксплуатации печей — 22 случая.