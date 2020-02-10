Соледар, ДНР, 10 февраля 2020, 10:03 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования пять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 41 единицу боеприпасов. Об этом сообщили 10 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На горловском, донецком и мариупольском направлениях украинские формирования выпустили в общем 21 мину калибра 82 мм, применили гранатомёты АГС и крупнокалиберное стрелковое оружие.
В результате обстрелов была повреждена линия электропередачи в Горловке. Жертв среди мирных жителей ДНР не зафиксировано.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что украинская сторона выступает против разведения сил вдоль всей линии соприкосновения Украины и Донбасса.
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