Соледар, ДНР, , 10:03 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования пять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 41 единицу боеприпасов. Об этом сообщили 10 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском, донецком и мариупольском направлениях украинские формирования выпустили в общем 21 мину калибра 82 мм, применили гранатомёты АГС и крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (посёлок шахты 6/7), Доломитное, Донецк («Вольво-центр»), Саханка», — сказано в сообщении.

В результате обстрелов была повреждена линия электропередачи в Горловке. Жертв среди мирных жителей ДНР не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что украинская сторона выступает против разведения сил вдоль всей линии соприкосновения Украины и Донбасса.

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