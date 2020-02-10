Хабаровск, , 10:05 — REGNUM Учащиеся семи школ в Хабаровском крае отправились на внеплановые каникулы в связи с карантином по гриппу и ОРВИ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве образования региона.

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Из-за роста заболеваемости не работают школы в Николаевском районе, в Хабаровске, в районе им. Лазо, Верхнебуреинском районе, районе им. Полины Осипенко. Общее количество заболевших детей в этих школах составляет 1142 человека.

Также в регионе в школах на карантин отправлен 161 класс. В детских садах закрыты 32 группы. Общее число заболевших составляет 1908 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах Дальнего Востока на карантин по гриппу отправляют классы и целые школы. В Хабаровске с 10 февраля введён масочный режим. Врачи в Хабаровском крае заявили, что грипп намного опаснее коронавируса.