* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Мосул, Ирак, , 10:05 — REGNUM Сотрудники военной разведки Ирака арестовали в районе Хамам Алил, расположенном к югу от Мосула, троих боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 9 февраля сообщает Kurdistan24.

«Аресты были произведены на основании ордеров на арест, выданных в соответствии со статьей 4 закона о терроризме», — говорится в заявлении военных, цитируемом изданием.

Напомним, ранее 9 февраля правоохранительные органы Ирака арестовали пятерых боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к югу от Мосула на трассе Мосул-Багдад.

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.