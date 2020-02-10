Старый Оскол, Белгородская область, , 09:57 — REGNUM Расплавленная сталь вылилась из ковша в электросталеплавильном цехе Оскольского электрометаллургического комбината в Белгородской области, информация об этом появилась в социальных сетях. Производство встало на четыре часа, потери составили 64 тонны стали. Самопроизвольный пролив металл из стальковша произошёл 6 февраля на агрегате комплексной обработки стали. На предприятии назвали инцидент происшествием, имеющим незначительные последствия.

Кирилл Чернов. «Причина происшествия — человеческий фактор. Ковшевой отделения электропечей при установке стальковша под печь не закрыл шиберное устройство. В результате чего произошел самопроизвольный пролив металла», — уточнил главный инженер ОЭМК

Стальковш краном переместили на аварийные ёмкости, подготовили резервный стальковш под перелив стали. Пострадавших нет, оборудование и технические устройства не повреждены и работают в штатном режиме.