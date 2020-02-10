Благовещенск, , 09:48 — REGNUM В соединениях и частях 35-й общевойсковой армии проводятся повышенные меры сохранения здоровья военнослужащих, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа.

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Военными медиками организован круглосуточный мониторинг состояния здоровья военных, особое внимание уделяется солдатам срочной службы, которым несколько раз в день измеряют температуру. Обязательными в рационе являются лук или чеснок.

«В казармах проводится регулярное проветривание и очистка воздуха кварцеванием. Бактерицидными устройствами оборудованы все казармы проживания личного состава. Также медицинскими специалистами проводится обработка помещений специальными дезрастворами», — сказано в сообщении ведомства.

В воинских частях отмечается меньший уровень заболеваемости, чем в предыдущих аналогичных периодах.

Как сообщало ИА REGNUM, для профилактики коронавируса на Камчатке продезинфицируют общественный транспорт.