Чита, , 09:39 — REGNUM Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в ходе состоявшегося 10 февраля оперативного совещания в региональном правительстве дал поручение профильному министерству выяснить причины вспышек ящура. По его словам, которые цитирует ИА «Чита.ру», «нужны не формальные ответы для включения в отчёты, а реальная работа, которая позволит бороться с предпосылками, ведущими к заболеваниям скота».

Тем временем, кандидат биологических наук Олег Корсун на своей станице в Facebook отмечает, что не склонен связывать это опасное вирусное заболевание с большим количеством мигрировавших в Забайкалье дзеренов.

«В Приаргунском районе Забайкалья очередная вспышка ящура. До этого там ящур выявляли в 2013, 2016−2017 годах. Несколько раз ящур обнаруживали в соседних Краснокаменском и Калганском районах. То есть, проблема эта хроническая. Вирус постоянно циркулирует, и когда животные особенно ослаблены к весне, вызывает вспышку заболевания.

Аналогия со вспышками человеческого гриппа. Вроде бы животные были привиты. Предположим, что ветслужба сработала как надо. Значит, дело в качестве вакцины, которая не защищает от какого-то штамма. Худшее, что можно сейчас сделать, это заявить, что якобы во всём виноваты дзерены.

Специально для тех, кто в домике: в Приаргунском, Калганском и Краснокаменском районах дзеренов нет уже, наверное, лет сто, если не больше. А ящур есть, причём регулярно. И вспышки заболевания там случаются чаще, чем в тех районах, где дзерены живут», — пояснил учёный.

По словам Олега Корсуна, властям региона стоило бы особо обратить внимание на то, что было известно ещё семь лет назад.

«Насколько используемые вакцины обеспечивают устойчивость к новым штаммам? Вообще, следует понимать, что приграничные степные районы Забайкалья всегда будут потенциально опасными по ящуру. И решить эту проблему можно только качественной вакцинацией домашних животных», — считает Олег Корсун.

Напомним, этой зимой к Забайкалье из Монголии действительно мигрировало много краснокнижных дзеренов (зубатых антилоп). Информацию о необходимости регуляции их численности обнародовал ранее министр сельского хозяйства края Денис Бочкарёв. Учёные же называют это абсурдом, подогреваемым в информационном поле браконьерами.

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