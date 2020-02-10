* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Эрбиль, Ирак, , 09:38 — REGNUM Силы безопасности Иракского Курдистана приступили к спецоперации против боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 9 февраля сообщает Kurdistan24.

По данным журналистов, военные планируют положить конец преступным действиям, осуществляемым спящими ячейками террористов в ряде регионов курдской автономии.

Южные районы Иракского Курдистана представляют из себя пересеченную, практически бесплодную местность, именно здесь и прячутся боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, несмотря на то, что указанная террористическая группировка потерпела ряд серьезных поражений и лишилась влияния на значительной части территорий Ирака. При этом боевики до сих пор сохраняют активность, особенно в районах, являющихся объектом спора между Багдадом и Эрбилем.

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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