Уфа, , 09:33 — REGNUM На 500 тысяч рублей оштрафовали компанию в Башкирии за незаконное вознаграждение от имени юридического лица. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По сообщению пресс-службы ведомства, летом прошлого года судебные приставы проводили проверку бухгалтерии одной из организаций города Стерлитамак. Во время проверки они выявили факт нарушения, за которое организации грозил штраф от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Бухгалтер организации предложил проверяющему незаконное имущественное вознаграждение за то, что он не будет составлять административный протокол.

Судебный пристав от взятки отказался и проинформировал свое руководство.

По данному факту было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ. В результате организация была оштрафована на 500 тысяч рублей.

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