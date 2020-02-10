Петропавловск-Камчатский, , 09:26 — REGNUM В порту Петропавловска-Камчатского бастует экипаж сахалинского сухогруза «Порт Мей». Моряки отказываются выходить в рейс на Владивосток в связи с хронической невыплатой им заработной платы и безобразным технически состоянием судна.

Читайте также: В отношении сахалинского судовладельца Пивнева возбуждено 20 уголовных дел

Как сообщило ИА Сахалин. Инфо, в которое обратились члены экипажа, люди не получали денег с ноября 2019 года. Задолженность перед моряками — от 300 тыс. рублей и выше. Судно зашло в Петропавловск на ремонт дизель-генераторов — об их аварийном состоянии ранее моряки также вынуждены были сообщать в СМИ, поскольку судовладелец не считал это причиной для невыхода в рейс и постановки судна в ремонт. Моряки сообщают, что сейчас дизель-генераторы починили, но судно в целом аварийное — всё сломано, изношено. Выходить в море на таком судне нельзя.

Список об аварийном состоянии судна содержит 16 пунктов. Этот список был направлен в портовый контроль Петропавловск-Камчатского порта. Теперь из-за этого списка судно не сможет долго выйти в море — помимо портовых властей, проверку там начала прокуратура. Член экипажа, составивший список аварийных отделов судна, рассказал, что из-за этого судовладелец выгоняет его с теплохода. Вместе с ним уходит вся машинная команда.

В Дальневосточной транспортной прокуратуре сообщили, что по результатам проверки к судовладельцу будут приняты исчерпывающие меры реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, владелец «Порт Мей», сахалинский 30-летний предприниматель Иван Пивнев — фигура скандально известная. Он на протяжении многих лет считает вполне нормальным не платить заработную плату морякам. В 2017 году в отношении Пивнева было возбуждено 20 уголовных дел. Однако сахалинский суд назначил ему штраф в 70 тыс. рублей с рассрочкой платежа, а большинство обманутых им моряков так и не получили своих денег. Ещё одной отличительной чертой этого судовладельца являются постоянные требования выхода в море судов, находящихся в аварийном состоянии — тратиться на ремонты Пивнев не считает нужным.