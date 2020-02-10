Кампала, , 09:19 — REGNUM В Уганде погибли четыре редких горных гориллы, одна из которых была беременна. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на сообщение смотрителей национального парка.

В соответствии с заявлением, три взрослых самки и детеныш мужского пола были найдены в угандийском национальном парке Мгахинга с «серьезными повреждениями» на их телах, указывающими на поражение электричеством, что, по словам экспертов, указывает на гибель от удара молнии.

Мгахинга находится в горном массиве Вирунга, который охватывает границы Уганды, Руанды и ДР Конго.

Трансграничное сотрудничество Большого Вирунга (GVTC) назвало это «большой потерей для вида».

«Это очень печально», — заявил BBC Эндрю Сегуя, исполнительный секретарь GVTC.

«Потенциал трех женщин для вклада в их популяцию мог бы быть огромен», — сказал Сегуя.

Существует чуть более 1000 горных горилл, отмечают репортеры. Среда обитания вида ограничена охраняемыми территориями в Демократической Республике Конго, Руанде и Уганде.