Горно-Алтайск, , 09:09 — REGNUM В прокуратуре Республики Алтай организовали проверку по факту отравления учеников школы-интерната для детей-сирот. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного органа.

С 6 по 10 февраля 25 воспитанников интерната попали в инфекционное отделение республиканской больницы с подозрением на отравление.

«В настоящее время прокуратурой Республики Алтай проверяется соблюдение требований законодательства об охране здоровья воспитанников образовательной организации», — отметили в прокуратуре.

Решение о принятии мер будет вынесено по итогам проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, о госпитализации детей с подозрением на аденовирус в воскресенье, 9 февраля, сообщил глава региона Олег Хорохордин. По его словам, учащиеся почувствовали себя плохо после поездки на отдых на турбазу.

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