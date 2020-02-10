Пхукет, Таиланд, , 08:57 — REGNUM В сети появилось видео столкновения двух катеров у острова Пхукет в Таиланде, в результате которого погибли двое детей из РФ, еще более 20 человек пострадали.

Ранее в посольстве РФ уточнили, что столкнулись два скоростных катера. На одном был только тайский экипаж, на втором — 39 российских туристов. Более 20 граждан РФ получили травмы различной степени тяжести.

В настоящее время сотрудники российского посольства выясняют информацию о пострадавших.

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