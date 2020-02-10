Владивосток, , 08:59 — REGNUM В Приморье продолжаются мероприятия по защите территории и населения от нового вируса, в основном на острие ситуации находятся пункты пропуска через государственную границу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Приморью.

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За прошедшие сутки на территорию Приморья въехали более 2 тыс. человек, в том числе около 200 россиян приехали из Китая.

«Ни у одного из туристов не обнаружено симптомов ОРВИ или гриппа. Все проинформированы о дальнейших действиях», — сообщили в ведомстве.

Самостоятельно в медучреждение обратился один приморец, прибывший из КНР. Всего с начала месяца в больницы и поликлиники Приморья обратились 56 жителей Приморья, относительно недавно побывавших в Китае.

«Ни у кого из обратившихся вирус нового типа не обнаружен. В настоящее время в Приморье не отмечено ни одного подтверждённого случая заболевания коронавирусом», — рассказали в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро понедельника, 10 февраля, число жертв от новой инфекции достигло 908 человек, более 40 тыс. подверглись заражению.