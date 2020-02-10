Львов, Украина, , 08:57 — REGNUM В аэропорту Львова пассажиры самолёта компании SkyUp избили и выгнали мужчину, который задерживал вылет, сообщило 10 февраля издание Strana.ua.

Пассажира, задерживавшего рейс из Львова в Киев, пытались сначала высадить работники соответствующих служб, но он сопротивлялся.

Журналисты отмечают, что позже виновника простоя начали избивать пассажиры. По свидетельствам очевидцев, мужчине выбили несколько зубов. В итоге его всё же удалось высадить.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине госпитализировали двух пассажиров, прилетевших из Китая. Медики проверяют их на предмет заражения коронавирусом 2019-nCoV.

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