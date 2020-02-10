Париж, , 08:48 — REGNUM В 42 департаментах на севере Франции объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности, передает BFM TV.

Известно, что север Франции пострадал от шторма «Сиара», который привел к перебоям с электричеством и нарушению движения транспорта.

Метеорологическая служба Франции Météo-France предупреждает о порывах ветра, превышающих 100 км/ч, внутри страны и до 130 км/ч у побережья страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Париже из-за урагана закрыли для посещения туристами Эйфелеву башню.

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