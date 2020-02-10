Уфа, , 08:48 — REGNUM Четыре человека пострадали в дорожном происшествии с маршрутным автобусом в Уфе. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба городского ГИБДД.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла утром 8 февраля около дома №6/1 по улице С. Богородская.

Автомобиль «Мицубиси Оутлендер», за рулем которого находился мужчина 1983 года рождения, выезжая с прилегающей территории, столкнулся с автобусом «ПАЗ», который ехал по маршруту 272 «ДОК-Телецентр».

Сообщается, что в результате аварии пострадали четыре человека. Водителя легковушки госпитализировали с тяжелыми травмами. Его пассажирка 1983 года и два пассажира маршрутного автобуса с различными травмами обратились за медицинской помощью.

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