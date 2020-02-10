Чебоксары, , 08:43 — REGNUM Жители Чувашии продолжают попадаться на уловки мошенников, желая заработать или трудоустроиться. При этом размеры ущерба могут достигать миллионы рублей. Накануне житель чувашского города остался без 3 млн рублей, которые он взял в кредит, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

В полицию обратился 53-летиний житель Канаша, который решил подзаработать на курсе валют через интернет-сайт, но в итоге перевел мошенникам взятые в кредит 3 млн рублей, взятых в кредит. Он сообщил, что ещё в ноябре прошлого года ему позвонила незнакомая женщина, предложив подзаработать на изменении курса валют, для чего он вначале вложил $250 на счёт брокерского сайта. У него появился личный кабинет, где он мог отслеживать за состоянием своего счёта — в дальнейшем по «совету» аферистов для получения «сверхвысоких процентов» он оформил кредиты в шести банках и в течение двух месяцев перевел на различные счета свыше 3,235 млн рублей.

В конце января его счета обнулились. Мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в правоохранительные органы.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Предварительно установлено, что мошенники находятся за пределами Чувашии.

Также в полиции выясняют обстоятельства ряда мошенничеств с трудоустройством. Одной из жертвой которых стала 21-летняя жительница Ядринского района: она откликнулась на объявление в социальных сетях о вакансии официантки в одном из ресторанов Чебоксар.

«В ходе переписки ей было предложено оформить медицинскую книжку с доставкой на дом, за что девушка перевела на банковскую карту неизвестного около 3000 рублей. Аналогичным способом были обмануты еще трое местных жителей», — говорят в МВД по Чувашии.

По предварительным данным, к совершению преступлений может быть причастен 22-летний ранее судимый житель города Нефтегорска Краснодарского края, который под конвоем доставлен в Чебоксары. По данным правоохранителей, жертвами злоумышленника также стали Перми и Челябинской области.