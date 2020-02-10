Благовещенск, , 08:35 — REGNUM В 2019 году Следственным управлением Следственного комитета России по Амурской области было возбуждено 65 уголовных дел коррупционной направленности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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В суд было направлено 41 уголовное дело, в том числе 5 по мошенничеству, 6 по растрате, одно по коммерческому подкупу, 4 по злоупотреблению полномочиями, 9 по даче взятки, 9 за получение взяток, 3 дела по служебному подлогу, и одно дело за посредничество во взяточничестве.

«К уголовной ответственности в 2019 году было привлечено 42 лица. Общая оценочная стоимость арестованного имущества по делам о преступлениях коррупционной направленности составила 39 млн 242 тыс. руб», — сказано в сообщении.

Ведомство также отмечает увеличение процента возмещения ущерба на стадии предварительного следствия — с 7,5% в 2018 году до 34,4% в 2019 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье следственный комитет расследует дело о взятках в Росреестре.