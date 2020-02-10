Кемерово, , 08:26 — REGNUM За прошедшие выходные дни в Кузбассе произошло два случая схода снега с крыш, пострадали люди, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

Так, 8 февраля в больницу города Мыски с различными травмами были госпитализированы 68-летняя женщина и 15-летний подросток. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ — «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

По версии следствия, днём в Мысках с крыши трёхэтажного здания сошёл снег. Были травмированы женщина с подростком. Очевидцы вызвали скорую помощь.

«Следователями в управляющей компании, обслуживающей данный дом, проведены обыски: изъят ряд документов, в числе которых учредительные, должностные и договорные, — уточнили в ведомстве. — Потерпевшим будет проведена судебно-медицинская экспертиза, которая определит характер повреждений и тяжесть вреда здоровью».

Уголовное дело возбуждено и после схода снега в Таштагольском районе. 8 февраля, по предварительным данным, рабочие убирали снег с кровли кафе, огородив центральную часть перед зданием сигнальной лентой. Однако снег упал правее — на торговую палатку, где в это время находились люди. С травмами различной степени тяжести за помощью к врачам обратились две женщины — 42 и 28 лет.