Бамако, , 08:27 — REGNUM Французские солдаты устранили более 30 исламистских боевиков в Мали в ходе трех отдельных операций, направленных против группировок «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на сообщение вооруженных сил Франции.

В регионе Гурма солдаты французской армии устранили около 20 боевиков и уничтожили несколько автомобилей, в то время как в регионе Липтако, оплоте «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще 10 боевиков были убиты, говорится в сообщении.

В операциях участвовали беспилотник, военные самолеты и два вертолета.

По словам репортеров, контингент французских войск в Западной Африке составляет около 4500 солдат, основной задачей которых является поддержка операции по борьбе с терроризмом в регионе Сахель.

Напомним, что Сахель — тропический саванный регион в Африке, который является своеобразным переходом между Сахарой на севере и более плодородными землями на юге. Включает десять стран — Сенегал, Мали, Мавритания, Нигер, Буркина-Фасо, Чад, Алжир, Нигерия, Судан, Эритрея.

Как передавали журналисты агентства, в декабре французские силы убили 33 исламистских боевика в Мали, используя ударные вертолеты, сухопутные войска и беспилотный самолет у границы с Мавританией, где, по данным военных источников, действует группировка, связанная с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).