Якутск, 10 февраля 2020, 08:22 — REGNUM В Якутске задержали мужчину, который 8 февраля сообщил о заминировании столичного аэропорта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.
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Замначальника полиции по охране общественной безопасности Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте Борис Анцудоев рассказал о ложном заминировании аэропорта «Якутска». Подозреваемый задержан. Ему грозит штраф и лишение свободы.
Всего за минувшую неделю на транспорте было зафиксировано 118 административных нарушений, сумма штрафов — 34 тыс. рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, городскую администрацию Биробиджана эвакуировали после получения информации о заложенном в здании взрывном устройстве.