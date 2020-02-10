Хабаровск, , 08:21 — REGNUM В Хабаровске без крыши над головой из-за пожара в доме остались три семьи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС региона.

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Двухэтажный дом на двух хозяев с пристройкой, в которой хранилось сено, вспыхнул рано утром 10 февраля из-за короткого замыкания на втором этаже. Дом построен по типу «мазанки» — он каркасный, стены возводились с использованием сетки-рабицы, глины и опилок.

Из пылающего строения пожарные успели вынести три баллона с пропаном. Спасены жильцы и домашние животные. Пожарные продолжают тушить огонь. Расчёт работает по повышенному номеру вызова, в тушении заняты 24 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Бурятии Улан-Удэ при пожаре в жилом доме погиб ребёнок.