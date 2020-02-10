Бангкок, , 08:18 — REGNUM Свыше 20 граждан России пострадали в результате столкновении двух катеров у острова Пхукет. Об этом 10 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующего консульским отделом посольства России в Таиланде Владимира Пронина.

«Столкнулись два скоростных катера. На одном был только тайский экипаж, на втором — 39 российских туристов. Более 20 россиян получили травмы различной степени тяжести», — сообщил Пронин.

Он также добавил, что госпитализированы трое жителей Таиланда и 21 житель России. При этом некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

Сотрудники дипмиссии стараются выяснить информацию о пострадавших.

Ранее стало известно о том, что в результате столкновения двух катеров на пристани острова Пхукет пострадали 20 жителей России и двое детей погибли.

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