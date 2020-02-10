Вашингтон, 10 февраля 2020, 08:16 — REGNUM Пуск ракеты-носителя Antares c частным грузовым кораблём снабжения Cygnus отменили в связи с поступлением нештатных данных. Об этом говорится в опубликованном сообщении на странице NASA в Twitter.
Причина отмены полёта выясняются.
Как сообщало 9 февраля ИА REGNUM, корабль Cygnus должен доставить на МКС 1040 кг оборудования и материалов для экспериментов, включая бактерии для опытов по производству биотоплива.
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