Вашингтон, , 08:16 — REGNUM Пуск ракеты-носителя Antares c частным грузовым кораблём снабжения Cygnus отменили в связи с поступлением нештатных данных. Об этом говорится в опубликованном сообщении на странице NASA в Twitter.

«Официальные представители Northtrop Grumman отменили сегодняшний запуск из-за нештатных данных с оборудования наземного обеспечения на стартовой площадке», — содержится в сообщении агентства.

Причина отмены полёта выясняются.

Как сообщало 9 февраля ИА REGNUM, корабль Cygnus должен доставить на МКС 1040 кг оборудования и материалов для экспериментов, включая бактерии для опытов по производству биотоплива.

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