Абакан, , 08:06 — REGNUM Штормовой ветер не прошёл без последствий в Хакасии. Как сообщили ИА REGNUM 10 февраля в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, в регионе оценивают ущерб от непогоды.

В выходные дни (8−9 февраля) было нарушено электроснабжение в нескольких районах. Частично повреждены кровли крыш в Ширинском районе. Пострадавших нет, подчеркнули в управлении.

9 февраля из-за штормового ветра отключилось электроснабжение в 12 населённых пунктах в четырёх районах. Кровли повреждены ветром в Ширинском районе (семь школ, два дома культуры, два детсада, два административных здания, аграрный техникум).

Подсчитывается ущерб.

Напомним, 10 февраля в Хакасии, по данным синоптиков, сохранится непогода: ветер с порывами до 15−20 м/с. Также ожидается мокрый снег, гололёд.