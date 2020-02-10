Барнаул, , 08:04 — REGNUM Неприязненные отношения к 24-летней женщине со стороны 20-летнего жителя алтайского райцентра Тальменка стали поводом для возбуждения уголовного дела. Подробности корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Алтайского ЛУ МВД России.

Железнодорожный мост, с которого скинули женщину в Алтайском крае Пресс-служба Алтайского ЛУ МВД России

Инцидент произошёл днем 6 февраля. Местный житель позвонил в дежурную часть Алтайского ЛУ МВД России и сообщил об обнаружении женщины под железнодорожным мостом через реку Чумыш.

Подозреваемый в намерении убить женщину, скинув с железнодорожного моста Пресс-служба Алтайского ЛУ МВД России

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий транспортные полицейские установили, что между 20-летним жителем поселка Тальменка и его 24-летней знакомой возникли неприязненные отношения. В ночь на 6 февраля подозреваемый совместно с 18-летним товарищем заманил женщину на мост и сбросил ее вниз», — отмечается в официальном сообщении.

Железнодорожная станция в Тальянке, где скинули с моста женщину Пресс-служба Алтайского ЛУ МВД России

В больнице, куда доставили женщину, врачи диагностировали у пострадавшей травмы и переохлаждение. Оба подозреваемых в особо тяжком преступлении задержаны сотрудниками транспортной полиции и по решению суда взяты под стражу.