Хайнань, Китай, , 08:07 — REGNUM Третий по счёту пациент с коронавирусом скончался в провинции Хайнань, в Китае.

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По данным официального русскоязычного туристического портала провинции Хайнань Хайнань Лайф, третий по счёту с момента начала эпидемии пациент с коронавирусом скончался в городе Цюнхай. Количество пациентов, у которых диагностирован коронавирус, за сутки увеличилось на 14 человек. Всего таких пациентов на Хайнане на 10 февраля насчитывается 131. Из больниц с полным выздоровлением выписаны 19 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданин России госпитализирован в провинции Хайнань с подозрением на коронавирус. У мужчины выявлена пневмония, сейчас врачи выясняют её природу — коронавирус или нет.