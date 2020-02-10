Харбин, Китай, , 08:05 — REGNUM В Хэйлунцзянском университете в Харбине власти жёстко наказывают студентов, нарушающих карантинный режим, введённый в связи с коронавирусной инфекцией.

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Об этом сообщают сами студенты, пишет АмурИнфо. Учащиеся жалуются на строгие меры, которые были введены с началом борьбы к коронавирусной инфекцией, называя их репрессиями. Доходит до того, что тех, кто уклоняется от исполнения предписаний, отчисляют из вуза.

Однако, как считает директор Института Конфуция Благовещенского государственного педагогического университета Николай Кухаренко, китайские власти поступают вполне оправданно в условиях чрезвычайной ситуации, охватившей всю страну.

«Наши студенты с известной долей пренебрежения относятся к предписаниям властей, не носят маски. Вот и последствия, но это не репрессии, это наказание за неисполнение предписаний», — сказал Николай Кухаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае госпитализирован гражданин России с подозрением на коронавирус.