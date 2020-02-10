Петропавловск-Камчатский, 10 февраля 2020, 07:50 — REGNUM Общественный транспорт на Камчатке будут дезинфицировать в целях профилактики распространения коронавируса, гриппа и ОРВИ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
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Обработка автобусов будет производиться после каждого кругового рейса.
Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке под карантин по коронавирусу поместили 19 человек, прибывших из КНР. Всего с начала противоэпидемических мероприятий в регионе обследовано 250 человек.